Katarzyna Figura i jej córki, Koko oraz Kaszmir, są gwiazdami nowego wydania magazynu "Viva!". Aktorka w wywiadzie opowiedziała o tym, jak wyglądało jej życie po głośnym rozstaniu z mężem. Wyznania gwiazdy są wstrząsające:

Katarzyna Figura i jej córki, 21-letnia Koko oraz 18-letnia Kaszmir, pojawiły się na okładce nowego wydania "Vivy!". Tytuł wywiadu z aktorką brzmi "11 lat później. Rozrachunek z przeszłością" i nawiązuje do głośnej rozmowy z gwiazdą z 2012 roku. Wówczas, również na łamach "Vivy!", Figura opowiedziała o tym, że była ofiarą przemocy domowej. Swojego męża, Kai'a Schoenhalsa, z którym ostatecznie rozwiodła się dopiero w 2021 roku, oskarżała m.in. o znęcanie psychiczne i fizyczne.

To była szarpanina, plucie w twarz, bicie w głowę, w twarz, kopanie. Wiesz jak bardzo boli, jak ktoś cię kopie w kość piszczelową? Co mam jeszcze dodać? - mówiła ponad dekadę temu artystka.

Teraz, w rozmowie z magazynem wraca do traumatycznych przeżyć sprzed lat. Aktorka przyznała, że przez lata żyła w strachu przed mężem, który zgotował jej i córce prawdziwe piekło:

Dziesięć lat niebezpiecznego życia, ciągle w strachu, w niepewności. Dopóki córki nie skończyły 18 lat, jako jedyny zajmujący się nimi rodzic, nawet nie miałam prawa do końca o wszystkim stanowić. Nie chcę wracać do przeszłości, opowiadać wielu potwornych szczegółów – to pewnie temat na książkę – ale to, że mój były mąż na początku uciekł z kraju, wcale nie oznaczało, że nie powracał na przestrzeni tych wszystkich lat, by ponownie zamieniać nasze życie w piekło.