Katarzyna Figura to ikona lat 90. i jedna z największych seksbomb w polskiej kinematografii. Ma na swoim koncie dziesiątki ról, za które pokochała je cała Polska. Dlatego podczas festiwalu Orange Kino Letnie zapytaliśmy gwiazdę, która z aktorek młodszego pokolenia miałaby szansę na tak wielką karierę:

Te młode aktorki są genialne i piękne, są na miarę czasów, mnie jak byłam młoda, mówiono, że gdybym miała swoją karierę w latach 60. to byłoby to coś cudownego. Młode aktorki, mówię o Alicji Bachledzie Curuś, o Oldze Bołądź, o zmarłej Ani Przybylskiej, one były wyjątkowe, one są wyjątkowe, mają ogromną wartość, nie muszą nikogo naśladować ani iść w czyjeś ślady. To, co mamy najbardziej wartościowego w sobie to nasz oryginał, w momencie, kiedy zaczynamy kopiować kogoś, to da droga jest zamknięta - mówi nam Katarzyna Figura.