Wygląda na to, że nowy program Katarzyny Dowbor „ Ogrodowa Dowborowa, czyli 4 pory roku w domu i w ogrodzie” już wkrótce zniknie z anteny TVP2. Nowy projekt lubianej dziennikarki nie spodobał się jej szefowi.

- Nowy program Kasi Dowbor „Ogrodowa Doborowa”, który widzowie mogli oglądać wiosną nie przypadł do gustu szefowi stacji. Jerzy Kapuściński zamierza zrobić z TVP2 poważną telewizję, a tematyka programu Kasi nie pasuje do jego koncepcji-zdradził znajomy dziennikarki w rozmowie z „Faktem”.

Wszystko wskazuje na to, że Katarzyna Dowbor już wkrótce zostanie bez pracy! Okazuje się bowiem, że pomimo wcześniejszych zapowiedzi, zagrożony jest również nowy program unijny, który dziennikarka miała wkrótce poprowadzić.

Myślicie, że Katarzyna Dowbor przekona pracodawców do swojego projektu?

