Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ochoczo udostępniają w mediach społecznościowych wspólne fotografie. Zakochani postanowili trochę odpocząć od Polski i wybrali się na romantyczne wakacje. Te kadry mówią same za siebie.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na romantycznych wakacjach

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na początku związku nie mieli łatwo i ich relacja była w cieniu niemałego skandalu. Cichopek przez wiele lat była bowiem żoną Marcina Hakiela, z którym doczekała się dwójki dzieci, również Maciej Kurzajewski przez długi czas związany był z Pauliną Smaszcz, która niejednokrotnie kąśliwie wypowiadała się w stronę ex małżonka. Fani na początku byli sceptycznie nastawieni do relacji Kasi i Macieja, jednak z czasem dostrzegli ich miłość i zaczęli im mocno kibicować. Zakochani już nie boją publikować się wspólnych zdjęć i swoim szczęściem dzielą się z innymi.

W ostatnim czasie Katarzyna Cichopek nie mogła narzekać na nudę i skrzętnie zdawała fanom relacje z Mazur, gdzie znajdowała się na planie nowego formatu "Moja mama i twój tata", który na jesieni pojawi się w Polsacie. Wygląda na to, że nagrania dobiegły już do końca, ponieważ kilka dni temu Cichopek i jej partner wybrali się na zasłużony odpoczynek do Grecji.

Kasia na swoim Instagramowym profilu chętnie pokazuje rozkoszne kadry z wakacji i ostatnio internauci porównali Cichopek do Salmy Hayek, co bardzo jej się spodobało. Tym razem aktorka zdecydowała się upublicznić kadr z ukochanym.

Katarzyna Cichopek postanowiła zaprezentować się również fanom w obłędnej błękitnej sukience z odkrytymi plecami, czym wywołała niemałe poruszenie.

Fani oszaleli, widząc najnowsze zdjęcie aktorki i w jej stronę nie zabrakło komplementów.

Pani Kasiu. Pani jest zjawiskowa i piękna

Przepiękne pani Kasiu - piszą wprost fani.

A Wam, jak się podobają kadry z wakacji Macieja i Kasi?

