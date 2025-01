Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niezmiennie od ponad dwóch lat są jedną z najgorętszych par polskiego show biznesu. Fani uwielbiają patrzeć na ten duet nie tylko na ekranie, ale także chętnie śledzą losy pary za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio na instagramowych kontach zakochanych pojawiła się relacja z urlopu w Honkgkongu. Tym razem to Kasia Cichopek pokazała serię nowych zdjęć z tego pięknego miejsca i przy okazji podzieliła się noworocznym, szczęśliwym wpisem!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie ukrywają swojego szczęścia

Rok 2024 był dla Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego rokiem wielkich zmian. Jak wiadomo, w styczniu 2024 roku dowiedzieliśmy się, że Cichopek i Kurzajewski odchodzą z "Pytania na śniadanie" - podobnie jak pozostałe pary, które przez lata tworzyły uwielbiane przez widzów duety. Na ich miejsca pojawili się nowi prezenterzy, a fani nie ukrywali, że tęsknią za dawną ekipą śniadaniówki.

Na szczęście na powrót Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na ekrany widzowie nie musieli długo czekać. Jak się bowiem okazało, para rozpoczęła współpracę ze stacją Polsat i otrzymała posadę w nowym programie śniadaniowym stacji, "Halo tu Polsat". Fani zatem znów na bieżąco mogą oglądać Kasię Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na ekranie.

Ostatnio jednak zakochani zrobili sobie małą przerwę od pracy i wybrali się na krótki urlop. Para wyruszyła do Hongkongu i tam powitała Nowy Rok. Teraz na Instagramie Kasi Cichopek pojawiły się nowe zdjęcia z tego miejsca. Nie zabrakło również ujęć z ukochanym aktorki oraz noworocznego wpisu, w którym gwiazda przekazała wspaniałe wieści. Katarzyna Cichopek nie ukrywa, że rozpoczyna rok 2025 z uśmiechem i wielkimi nadziejami, wierząc w to, że będzie to naprawdę wyjątkowy rok.

Nowy rok, nowe marzenia! Rozpoczynam ten rok z szerokim uśmiechem i wielkimi nadziejami. Niech każda chwila będzie pełna radości, a każdy dzień przynosi nowe możliwości. Wierzę, że ten rok będzie wyjątkowy! - przekazała Katarzyna Cichopek

Pod nowym postem aktorki na Instagramie szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i życzeń od fanów. Internauci nie ukrywają również, że wprost nie mogą się napatrzeć na to, jak świetną parą są Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Niech wam się wiedzie kochani w każdym aspekcie życia prywatnego i zawodowego. Spełniajcie marzenia i dbajcie o waszą miłość

Piękna para. Miło się patrzy na szczęśliwych ludzi... Dużo miłości

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku dla państwa

Pięknie wyglądacie razem, miłość widać w oczach, niech spełnią się wszystkie marzenia w tym 2025 r. Powodzenia w pracy zawodowej i więcej projektów w Polsacie, fajny duet tworzycie w Halo tu Polsat

Oby Wasza miłość była zawsze tak mocna jak teraz - piszą internauci

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów!

