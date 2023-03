Katarzyna Cichopek podzieliła się radosną nowiną: "Cieszę się, że mogę..."

Nie bez powodu Katarzyna Cichopek przez wielu fanów uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show biznesie. Aktorka udowadnia to z każdą kolejną stylizacją. Nie inaczej było i tym razem. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" postawiła na białe kozaki i kwiecistą sukienkę. Koniecznie zobaczcie, jak się prezentuje w takim wydaniu! Zobacz także: Katarzyna Cichopek pochwaliła się nowym nagraniem. Fani nie kryją zaskoczenia Katarzyna Cichopek zaskoczyła stylizacją! Fani zachwyceni jej lookiem Nowy rok dla Katarzyny Cichopek zaczął się pracowicie. Aktorka nie tylko spędza dużo czasu na nagraniach do programów, ale także konsekwentnie spełnia swoje postanowienia noworoczne. Ostatnio Katarzyna Cichopek wylewała siódme poty na siłowni . Wszystko po to, aby następnie móc prezentować swoją fantastyczną sylwetkę w nowych stylizacjach. Tak też uczyniła tym razem - aktorka opublikowała na swoim Instagramie zdjęcia, na których zaprezentowała się w ultrakobiecym looku, w którym główną rolę odgrywa czerwona, seksowna sukienka. Minisukienka Katarzyny Cichopek inspirowana jest latami 70-tymi. Dopasowana kreacja podkreśla smukłą sylwetkę aktorki oraz jej piękne nogi. Z kolei kolorowe wzorki nadają charakteru całej stylizacji. Podobnie jak półgolf i ozdobne wiązanie w okolicy szyi. Jednak elementem, który idealnie dopełnia całość, są bardzo modne w tym sezonie białe kozaki! Buty do kolan z szeroką cholewką to absolutny "must have". Szczególnie te, zakończone wyrazistym szpicem. Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wciąż nie zamieszkali razem: "Przeprowadzić się do niej nie może" Nie da się ukryć, że Katarzyna Cichopek jest wielką fanką kultowych butów . Jej kolejny wybór bardzo przypadł go gustu fanom,...