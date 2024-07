Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski udzielili pierwszego wspólnego wywiadu jako para. Połączyli się na żywo z "Pytaniem na śniadanie" prosto z Izraela!

Reklama

Cudownie jest poznawać miejsca nowe i odkrywać te, które znamy, kiedy to z kimś kogo się kocha i z kim jest bardzo dobrze podróżować przez życie. To jest najszczęśliwszy czas - powiedział Maciej Kurzajewski.

Zobaczcie, co zdradzili widzom.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski skomentowali swój związek w "Pytaniu na Śniadanie"

Katarzyna Cichopek potwierdziła swój związek z Maciejem Kurzajewskim. Dzieląc się z fanami swoim szczęściem, napisała wprost, że miłość to najpiękniejszy prezent, jaki mogła sobie wymarzyć z okazji 40. urodzin. Ciepłe słowa pod miłosnym postem zostawiła m. in. szefowa redakcji "Pytania na śniadanie". Katarzyna Cichopek podziękowała Joannie Kurskiej za wsparcie, a już dziś w nowym odcinku programu, wraz z Maciejem Kurzajewskim połączyła się na żywo. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski udzielili pierwszego wywiadu dla 'Pytania na śniadanie" jako para.

Jest wyjątkowy czas. Pozdrawiam Was z wyjątkowego miejsca, jestem teraz w Ziemi Świętej, w Betlejem na wspaniałej wycieczce z okazji moich 40. urodzin. Jest to wyjątkowy czas w moim życiu, nie bez powodu to miejsce zostało wybrane, bo jest to czas podsumowania, powrotu do przeszłości, zamknięcia pewnego rozdziału i co najważniejsze otworzenia nowego rozdziału.

Zobacz także: Maciej Kurzajewski już nie ukrywa związku z Katarzyną Cichopek. "Cieszę się, że..."

Zobacz także

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po raz pierwszy opowiedzieli o swojej miłości:

- Ja się bardzo cieszę, że mogę Kasi w tej wyjątkowej podróży towarzyszysz. To jest absolutnie coś wyjątkowego, wygląda i sprawia wrażenie, że jest naprawdę szczęśliwa i mam nadzieję, że właśnie tak jest - powiedział Maciej Kurzajewski.

- Jesteście w miejscu, gdzie tę miłość warto celebrować

- U nas ta miłość pojawia się na każdym kroku, czy to w Izraelu czy w Ziemi Świętej, każde z tych miejsc przywodzi na myśl słowo miłość i to jest chyba najpiękniejsze i też ciekawość świata i to nasze podróżowanie wynika z naszej wspólnej ciekawości świata. Cudownie jest poznawać miejsca nowe i odkrywać te, które znamy, kiedy to z kimś kogo się kocha i z kim jest bardzo dobrze podróżować przez życie. To jest najszczęśliwszy czas.

Katarzyna Cichopek podziękowała za ogromne wsparcie i gratulacje z okazji nowego związku:

- Za niesamowite wsparcie, za miłość, która właśnie od was płynie do nas. A my naszą przekazujemy też wam.

Zakochani nie szczędzili sobie również czułości. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wspomnieli o dzieciach.

WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Zobacz także: Katarzyna Cichopek świętuje 40. urodziny całując Ziemię Świętą. Pokazała też poruszające wideo

O związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego spekulowano już od dawna. Aktorka dopiero w dniu 40. urodzin zdecydowała się potwierdzić, że naprawdę związała się z kolegą z "Pytania na śniadanie". Tuż przed ogłoszeniem związku, burzę wokół Cichopek i Kurzajewskiego wywołała była żona dziennikarza, która zdecydowała się na mocny komentarz pod urodzinowym wpisem aktorki, pisząc m. in.

Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko proszę, bo KŁAMCY, tak szybko się nie zmieniają.

oraz wywlekając rodzinne brudy.

Reklama

Zobacz więcej: Maciej Kurzajewski już nie ukrywa związku z Katarzyną Cichopek. "Cieszę się, że..."

Instagram @maciejkurzajewski