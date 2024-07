"Najpiękniejszy prezent na 40. urodziny… MIŁOŚĆ” – to wyznanie Katarzyny Cichopek (40) i Macieja Kurzajewskiego (49) jest najgorętszym tematem ostatnich dni. Z uczucia, które połączyło gospodarzy „Pytania na śniadanie”, cieszą się ich fani, bliscy i przyjaciele. Ale w sieci pojawiło się też sporo hejtu. Niektórzy mają pretensje, że para tak długo wszystkich zwodziła. Kij w mrowisko włożyła była żona dziennikarza Paulina Smaszcz (49).

„Kasia nazywa to miłością, nie wiadomo, jak on to nazywa”, powiedziała dziennikarzowi serwisu WP Kobieta.

Co ciekawe, to właśnie ona „zmusiła” zakochanych do ujawnienia związku.

– Skończyłam 40 lat i czuję, że otwieram w życiu nowy rozdział. To, co było, zostawiam za sobą i z optymizmem patrzę w przyszłość. Sama jestem ciekawa, co mi przyniesie. Życzę sobie zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń, zwłaszcza podróżniczych i miłości – mówi „Party” Katarzyna.

Urodziny świętowała w Jerozolimie. O tym, że poleciała tam z Kurzajewskim, dowiedzieliśmy się właśnie od Pauliny Smaszcz. To ona pod urodzinowym postem Cichopek napisała:

„Cieszę się, że Maciek zabrał Cię do Izraela, który zna doskonale, i spędzacie wspaniale Twoje 40. urodziny!!! Sto lat!!! Sto lat!!!”.

Kilka minut później dorzuciła złośliwie:

„Kasiu, zapytaj Maćka, co zorganizował dla mnie jako matki swoich dzieci na moje 40. urodziny. Odpowiedź brzmi: NIC. Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko, proszę, bo KŁAMCY tak szybko się nie zmieniają. Zapytaj też, co powiedział swoim synom, dlaczego jest teraz w Izraelu? Mimo wszystko spędzaj swoje urodziny wspaniale”.

Choć komentarz błyskawicznie zniknął z profilu Katarzyny, w sieci rozpętała się burza. A potem… nastąpiło trzęsienie ziemi, bo w odpowiedzi Cichopek i Kurzajewski opublikowali wspólne zdjęcie.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski - jak to się zaczęło?

To pytanie, które wielu intryguje. Pierwsze plotki o tym, że prowadzący śniadaniówkę mają się ku sobie, pojawiły się już w marcu, kiedy aktorka rozstała się z mężem Marcinem Hakielem (39). Potem wybuchła słynna „afera podsłuchowa” – ktoś nagrał prywatne rozmowy Cichopek i Kurzajewskiego, a ich zapis wysłał dziennikarzom. Wkrótce paparazzi wyśledzili Katarzynę pod domem Macieja. Wyszło też na jaw, że podczas rozwodu korzystała z usług kancelarii adwokackiej, którą polecił jej Kurzajewski. Sami zainteresowani tak długo zaprzeczali, aż temat przycichł. W jednym z internetowych wpisów była żona Macieja sugeruje, że Cichopek i Kurzajewski zapałali do siebie uczuciem już w 2019 roku, kiedy pracowali razem w programie „Czar par”. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że aktorce na nagraniu towarzyszył mąż. W sieci Smaszcz napisała:

„Marcin Hakiel jako jedyny miał odwagę powiedzieć o zdradach, które trwały od realizacji programu "Czar par" (…) Życzę Kasi i Maćkowi wszystkiego najlepszego i dużo szczęścia. Niech będą szczęśliwi dla spokoju mojego i moich synów. Ile można kłamać, oszukiwać, zdradzać, zaprzeczać, manipulować, zatajać, zapewniać, robić z gęby cholewę? No ile? Dla naszej całej rodziny ta sytuacja była już nie do zniesienia i zakłócała naszą codzienność”.

W odpowiedzi Maciej zamieścił w internecie ripostę:

„Nigdy nie komentowałem relacji z moją byłą żoną ani tego, co działo się wewnątrz rodziny. Nadal nie zamierzam tego robić, ale też nie pozwolę, by moja była żona, z którą – przypominam – rozwiodłem się przed trzema laty, swoimi wypowiedziami celowo wprowadzała w błąd opinię publiczną i tym samym raniła mnie i bliskie mi osoby”.

Paulina odpowiedziała:

„Maciek wie, że jest lista tematów, którymi to on wprowadził opinię publiczną w błąd. I naprawdę mam nadzieję, że nie będę zmuszona w sądzie wymienić tych wszystkich tematów i ich omawiać. Mam nadzieję, że do tego nie doprowadzi, bo niestety zniszczy swoją karierę, a szkoda, bo jest bardzo utalentowany”.

Gdzie więc leży prawda? Kiedy narodziło się uczucie między Katarzyną a Maciejem? Tego pewnie nieprędko się dowiemy. Wiadomo natomiast, że szybko się polubili. W wywiadzie, którego Kurzajewski udzielił tuż po tym, jak okazało się, że będzie razem z Cichopek prowadził „Pytanie na śniadanie”, nie krył zachwytu nad gwiazdą.

„To jest niezwykle mądra i pozytywna osoba. Taka, którą widzowie kupują po kilkudziesięciu sekundach na ekranie. A gdyby przypadkiem miała problem z porannym wstawaniem, to mogę obiecać, że będę do niej dzwonić zaraz po swoim budziku”, zapewniał

Para po przejściach

Oboje mają za sobą wieloletnie związki. Małżeństwo aktorki z Marcinem Hakielem trwało 17 lat. Ta miłość narodziła się na naszych oczach, bo para poznała się i zakochała w sobie w programie „Taniec z gwiazdami”. Obserwowaliśmy rozwój uczucia, podziwialiśmy romantyczne zdjęcia ze ślubu w Zakopanem i gratulowaliśmy, gdy na świecie pojawiły się ich dzieci: Adaś (13) i Helenka (9). Fani Katarzyny i Marcina trzymali kciuki, kiedy w 2013 roku małżonkowie przechodzili poważny kryzys, a potem cieszyli się, gdy udało im się ocalić związek. Decyzja o rozstaniu, którą para ogłosiła w marcu tego roku, była dla wielu szokująca. Podobnie jak rozwód Macieja z Pauliną po 23 latach związku. Oni też doczekali się dzieci: Franciszka (25) i Juliana (16).

„To najwspanialsza kobieta, jaką mogłem na tym świecie znaleźć”, mówił przed laty zakochany Kurzajewski, który oświadczył się Smaszcz po kilku tygodniach znajomości.

Choć dziś ich relacje zdają się dość napięte, tuż po rozwodzie oboje zapewniali, że rozeszli się w zgodzie.

„Moi synowie nigdy nie usłyszeli na temat swojego ojca złego słowa i nigdy go nie usłyszą”, deklarowała Paulina. „Jestem mu wdzięczna za naszą wspólną historię i kibicuję jego sukcesom zarówno w sferze zawodowej, jak również osobistej. Jako ojciec moich dzieci na zawsze pozostanie mi osobą bliską i będę wspierać jego życiowe, prywatne wybory oraz aktywność zawodową”, napisała wtedy w oświadczeniu na Instagramie.

W „Pytaniu na śniadanie” są jedną z najbardziej lubianych par prowadzących. Widzowie cenią warsztat Macieja, a także ciepło i profesjonalizm Katarzyny. Czy uczucie, które łączy prezenterów, będzie miało wpływ na ich kariery w Telewizji Polskiej? Biuro prasowe stacji wydało w tej sprawie oświadczenie.

„W związku z tym, że pomiędzy Katarzyną Cichopek a Maciejem Kurzajewskim nie ma zależności służbowych, a wydania, które prowadzą, widzowie chętnie oglądają, nie ma powodu, aby z racji ich prywatnej relacji to zmieniać”, czytamy.

Zarówno pracodawcy zakochanych, jak i koledzy z programu mocno trzymają za nich kciuki i cieszą się ich szczęściem. Dzień po ujawnieniu ich związku Cichopek i Kurzajewski połączyli się nawet z Jerozolimy ze studiem „Pytania na śniadanie”.

„Jest to wyjątkowy czas w moim życiu, nie bez powodu to miejsce zostało wybrane, bo jest to czas podsumowania. Czas zamknięcia pewnego rozdziału i co najważniejsze, otworzenia nowego”, wyznała rozpromieniona aktorka

Maciej dodał:

„Bardzo się cieszę, że mogę towarzyszyć Kasi w tej wyjątkowej podróży. Sprawia wrażenie bardzo szczęśliwej i mam wrażenie, że faktycznie tak jest”.

Na koniec wywiadu zakochani dali sobie gorącego buziaka.

