Odkąd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili oficjalnie, że są parą, ich związek jest tłumnie komentowany w mediach. Nie wszyscy mogli początkowo się przyzwyczaić do nagłego rozstania aktorki z poprzednim partnerem i wejścia w nowy medialny związek. Jednak z dnia na dzień coraz więcej internautów uwierzyło w ich szczere uczucie i obecnie wielu trzyma kciuki za ich miłość. Teraz prezenterzy udali się na zasłużony urlop, z którego relacjonują swoją codzienność. Ten jeden kadr wzbudził w fanach cudowne emocje. Ja również nie mogę napatrzeć się na ich szczęście!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzają ze sobą dużo czasu. Nie dość, że są parą życiową, która oczywiście randkuje to jeszcze niemalże codziennie widzą się w pracy. Wcześniej w rolę gospodarzy programu telewizyjnego wcielali się na antenie Telewizji Polskiej, jednak od września ich kariera nabrała tempa i przeszli do konkurencji, w której zasiadają na kanapie śniadaniówki "Halo tu Polsat". Dodatkowo, Katarzyna Cichopek prowadzi własny program "Moja mama i Twój tata", który okazał się prawdziwym hitem, a fani z przyjemnością śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. Jedno jest pewne- zarówno Kasia, jak i Maciej na brak nudy i obowiązków nie mogą narzekać. Jednak jak każdy potrzebują chwili wytchnienia i odpoczynku, więc postanowili wyjechać na wspólne wakacje!

Katarzyna Cichopek zamieściła na swój Instagram nowy kadr ze swoim ukochanym, na którym widać, że jest bardzo szczęśliwa. Para tym razem udała się do Albanii, a uśmiechy nie schodzą z ich twarzy.

Fani od razu ruszyli do sekcji komentarzy i wyrazili swój zachwyt. Widać gołym okiem, że Kurzajewski i Cichopek świetnie czują się w swoim towarzystwie i ich związek jest szczery i pełen miłości.

Jak jest miłość, to wszędzie jest dobrze!!

Jak jest miłość, to wszędzie jest dobrze!!

Super Was widzieć uśmiechniętych, szczęśliwych. O to chodzi w życiu. Niech żyje Miłość

Super Was widzieć uśmiechniętych, szczęśliwych. O to chodzi w życiu. Niech żyje Miłość

Niedawno Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski byli gośćmi w programie Demakijaż i wówczas mężczyzna wyznał, że jest bardzo zazdrosny o swoją kobietę i mimo że ufają sobie nawzajem to ma rękę na pulsie.

Mamy zaufanie do siebie, ja oczywiście jestem bardzo zazdrosny, ale nie daje mi powodów Kasia do tego (...) To jest super atrakcyjna dziewczyna, staram się kontrolować, jak długo rozmawia z innymi i jak daleko jest ode mnie

- mówił Kurzajewski.