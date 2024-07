Afera pomiędzy Katarzyną Cichopek, Maciejem Kurzajewskim a Pauliną Smaszcz rozkręca się na dobre. Chociaż jeszcze chwilę temu była żona wycofała się z ostrych słów skierowanych stronę nowej partnerki byłego męża i złożyła im nawet życzenia "wszystkiego najlepszego", właśnie zmieniła zdanie i wytoczyła ciężkie działa.

Paulina Smaszcz zasugerowała, że Katarzyna Cichopek miała zdradzać Marcina Hakiela od momentu realizacji programu "Czar Par", na planie którego spotkała się z Maciejem Kurzajewskim. W tym celu wspomniała o Marcinie Hakielu:

A to dopiero początek obszernego wpisu, który zamieściła w mediach.

Paulina Smaszcz zaatakowała Katarzynę Cichopek w dniu jej 40. urodzin. W mediach wybuchła afera, po której Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się potwierdzić swój związek. Była żona dziennikarza wycofała się ze swoich słów, tłumacząc ze sytuacja była trudna dla całej rodziny. Następnie przyznała, że życzy zakochanym dobrze. Wygląda jednak na to, że właśnie zmieniła zdanie. Na Instagramie Pauliny Smaszcz pojawił się obszerny wpis uderzający w Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego:

Życzę Kasi i Maćkowi, wszystkiego najlepszego i dużo szczęścia. Niech będą szczęśliwi dla spokoju mojego i moich synów. Ile można kłamać, oszukiwać, zdradzać, zaprzeczać, manipulować, zatajać, zapewniać, robić z gęby cholewę? No ile? Dla naszej całej rodziny ta sytuacja była już nie do zniesienia i zakłócała naszą codzienność.

W dalszej części wpisu odniosła się do zapewnień Katarzyny Cichopek, że odnalazła prawdziwą miłość.

Jeśli tak jak pisze Kasia, to miłość, to życie daje im drugą szansę, by teraz ta miłość była bez zdrad, kłamstw, manipulacji, oszukiwania partnera, partnerki, dzieci, rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, osób, które im sprzyjają. Niech zbudują ją na dekalogu wiary katolickiej, którą tak gorliwie wyznają.