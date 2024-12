Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uwielbiają podróże i starają się regularnie odwiedzać nowe destynacje. Tym razem zakochani wybrali się do Hongkongu i z tego pięknego miejsca raczą fanów nowymi kadrami. Para właśnie pochwaliła się swoim szczęściem związanym z podróżą do tego wyjątkowego miejsca, a fani prześcigają się w komplementach!

Już od przeszło dwóch lat są jedną z najgorętszych par polskiego show biznesu. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą zgrany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym. Po rozstaniu z TVP zakochani związali się ze stacją Polsat i dziś są jedną z par, które prowadzą program śniadaniowy "Halo tu Polsat". Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski cieszą się ogromną sympatią widzów, którzy nie mogą się doczekać na kolejne wydania programu z ich udziałem. Teraz jednak fani pary będą musieli nieco uzbroić się w cierpliwość, bo zakochani właśnie wybrali się na odpoczynek.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski polecieli do Hongkongu. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie tam zamierzają powitać Nowy Rok. Na swoich Instagramach zamieścili serię zdjęć z tego pięknego miejsca. Widać, że ta podróż sprawiła im mnóstwo przyjemności i szczęścia - tylko spójrzcie na te uśmiechy!

Instagram/Katarzyna Cichopek

Nowe kadry, którymi pochwalili się w sieci Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, bardzo spodobały się fanom. Internauci zamieścili mnóstwo ciepłych słów i komplementów dla zakochanych.

Uwielbiam tę parę, są cudowni, zawsze uśmiechnięci i perfekcyjni

Cudownie wyglądacie, miłego wypoczynku

Wszystkiego najlepszego dla Państwa, dobrego odpoczynku

Piękna para i widoki

Bawcie się dobrze kochani

Wow!!!!! Piękne widoki i w cudownym towarzystwie, przyjemnego zwiedzania i odpoczynku - piszą zachwyceni fani

I my również przyłączamy się do tych ciepłych słów! Zobaczcie więcej zdjęć, którymi pochwalili się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski!

Instagram/Katarzyna Cichopek

Instagram/Maciej Kurzajewski