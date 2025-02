Maciej Kurzajewski jest od lat jednym z popularniejszych polskich prezenterów. Przedtem był przede wszystkim kojarzony z TVP, gdzie m. in. współprowadził z Katarzyną Cichopek "Pytanie na śniadanie". Gdy jednak ich zwolniono, oboje przeszli do Polsatu, zasiadając na kanapie w "Halo tu Polsat". Co więcej, już niebawem Macieja Kurzajewskiego będziemy mogli zobaczyć na parkiecie "Tańca z gwiazdami". W rozmowie z naszym reporterem w tym temacie wypowiedziała się jego ukochana.

Reklama

To dzięki Cichopek Kurzajewski bierze udział w "Tańcu z gwiazdami"?

Już zaledwie kilka tygodni dzieli nas od startu 16. edycji "Tańca z gwiazdami", w której zatańczą m.in. Blanka, Filip Gurłacz, Magdalena Narożna czy Maciej Kurzajewski, którego dobrano w parę z Lenką Klimentovą. To będzie pierwszy raz, kiedy zobaczymy prezentera w takim formacie. Warto przypomnieć, że jego ukochana, Katarzyna Cichopek, miała już okazję wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Tam też zresztą poznała swojego byłego męża, Marcina Hakiela.

Teraz w rozmowie z naszym reporterem aktorka wygadała się, że to ona przyczyniła się do udziału Kurzajewskiego w show! Zauważyła w tym wielką dla niego szansę, którą nie chciała, żeby przegapił.

Trochę maczałam w tym swoje paluszki. Namawiałam Maćka, żeby wziął udział w tym programie, bo uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych programów telewizyjnych. Jest to przygoda życia absolutna, w której rozwijasz się, jako człowiek, doświadczasz czegoś zupełnie nowego

Mina Macieja Kurzajewskiego w trakcie wypowiedzi ukochanej zadawała się mówić sama za siebie. Prezenter sam również odniósł się do swojego udziału w show, a także podsumował Lenkę Klimentovą, z którą będzie walczył o Kryształową Kulę.

Obejrzyj wideo, żeby przekonać się, co nam powiedział.

Reklama

Zobacz także: Rewolucja w życiu Macieja Kurzajewskiego. Będzie musiał wymienić partnerkę?