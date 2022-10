Katarzyna Cichopek przyłapana przez paparazzi przed kościołem! Nie była sama! DUŻO ZDJĘĆ

Katarzyna Cichopek w ostatnim czasie jest jedną z najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie, dlatego jest też łakomym kąskiem dla paparazzi. Tym razem gwiazda "M jak miłość" została przyłapana z mężem na ulicach Warszawy w drodze na sesję zdjęciową. Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek nie była w najlepszym humorze... Katarzyna Cichopek wyraźnie nie była zadowolona z zabieganego dnia na mieście Katarzyna Cichopek na co dzień gra w serialu, prowadzi "Pytanie na śniadanie" , uczestniczy w sesjach zdjęciowych i przede wszystkim jest też mamą. Wygląda na to, że aktorka ma naprawdę napięty grafik, a do tego dochodzi prowadzenie konta na Instagramie - w końcu Katarzyna Cichopek jest tam naprawdę aktywną użytkowniczką. Taka ilość zajęć może być męcząca, a tym razem paparazzi przyłapali gwiazdę podczas zabieganego dnia i trudno szukać uśmiechu na jej twarzy! Zobacz także: Zakochana Małgorzata Rozenek tuli się do męża w restauracji. Nowe zdjęcia paparazzi Katarzyna Cichopek została przyłapana przez paparazzi i wygląda na to, że miała naprawdę napięty grafik. Najpierw gwiazda "M jak miłość" wybrała się z mężem na krótki spacer w drodze na sesję zdjęciową. Jak wiadomo aktorka niemal codziennie publikuje w mediach społecznościowych nowe stylizacje i teraz przyszedł czas na kolejną porcję jesiennych zdjęć. Prowadzącej "Pytanie na śniadanie" towarzyszył mąż Marcin Hakiel, który był w wyraźnie lepszym nastroju. Para udała się do parku, gdzie Katarzyna Cichopek z promiennym uśmiechem pozowała do zdjęć, których autorem jest jej mąż. Aktorka postawiła na total look w kolorze beżowym z dzianinową sukienką i długim swetrem. To idealny zestaw na jesień. Na koniec gwiazda przejrzała fotografię i...