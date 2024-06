Choć do wakacji pozostało jeszcze trochę czas, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już teraz postanowili udać się na krótki urlop i wybrali się na Mazury. Do sieci trafiło mnóstwo zdjęć z wyjazdu, a co ciekawe: parze towarzyszy ktoś jeszcze!

Reklama

Tak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wypoczywają na Mazurach

Dopiero co gruchnęła wiadomość o tym, że były mąż Katarzyny Cichopek, Marcin Hakiel, po raz kolejny zostanie ojcem. Wszyscy oczekiwali wymownej reakcji prezenterki na takie wieści. Gwiazda jednak wraz z ukochanym wypoczywała na Mazurach i wygląda na to, że była w świetnym nastroju.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali serię kadrów z wyjazdu, gdzie oboje wyglądają na szczęśliwych i zrelaksowanych. Pozowali m.in. w kostiumach kąpielowych! W czasie wypoczynku parze towarzyszyła m.in. przyjaciółka Cichopek, a także bratowa aktorki.

Fani, jak zwykle, docenili możliwość "podpatrzenia" codzienności pary na Instagramie i nie szczędzili "Kurzopkom" komplementów. Padło nawet stwierdzenie, że zakochani są jak "dwie połówki jabłka". Uroczo, prawda?

Cudownie się na was patrzy!

Jesteście jak bliźniaczy płomień, dwie połówki jabłka

Kasiu, cudownie wyglądasz

Piękna para, pozdrówcie Mazury

Instagram @katarzynacichopek

Wszystko wskazuje na to, że mazurski klimat bardzo odpowiada Katarzynie Cichopek, która uradowana pozowała na tle mazurskiej, tradycyjnej chaty. Aktorka wydaje się nie przejmować zamieszaniem wokół jej byłego męża. Przypomnijmy, że przed weekendem obecna partnerka Marcina Hakiela wbiła "szpilę" Katarzynie Cichopek:

Zobacz także

Jak zareagowała Kasia na wieść o ciąży? - zapytano ukochaną Marcina Hakiela, Dominikę.

Pardon, w moim związku nie ma żadnej Kasi (?) - wymownie odpowiedziała ciężarna.

Jak Wam się podobają nowe kadry Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

Reklama

Zobacz także: Obcy mężczyzna nagle zaczął krzyczeć w kierunku Kasi Cichopek. Po tych słowach wbiło ją w fotel