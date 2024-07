Katarzyna Bosacka olbrzymią popularność zdobyła dzięki programowi "Wiem co jem". Dziennikarka dzięki swojemu poradnikowi stała się topową gwiazdą TVN Style, a wiele osób uważa ją za najlepszą telewizyjną ekspertkę od spraw zdrowego żywienia.

Już nie długo życie Bosackiej może wywrócić się całkiem do góry nogami. Dziennikarka jest bowiem żoną Marcina Bosackiego, który aktywnie działa w świecie polityki oraz do tej pory pełnił funkcję rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Okazuje się, że mężczyzna dostał właśnie nową posadę i już wkrótce zostanie ambasadorem naszego kraju w Kanadzie. Tak więc gwiazdę TVN Style czeka przeprowadzka za ocean.

- Przeprowadzam się z całą rodziną do Kanady. Żona jest dziennikarką, więc raz na parę miesięcy będzie przylatywała do Polski. Dzieci będą musiały przenieść się do szkół kanadyjskich. Ale nie jest to dla nich takie straszne przeżycie, bo sześć lat temu przenosiliśmy się do USA - wyznał Marcin Bosacki w rozmowie z "Polską".