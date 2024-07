Jakiś czas temu media obiegła informacja o tym, że córka premiera Tuska, Kasia prowadzi bloga. Początkowo pokazywała na nim swoje stroje, z czasem zaczęła doradzać. Ostatnio zdecydowała się zająć stanowisko w kwestii doboru stroju na wesele. Odpowiedziała na pytanie: W co się ubrać, by wyglądać pięknie, ale nie przyćmić panny młodej? Jak napisała:

- W mojej opinii, na ślub i wesele obowiązują stroje wieczorowe. Oznacza to, że panowie zakładają garnitury, a panie sukienki, które nie są wykonane z bawełny i innych materiałów zarezerwowanych na dzień czy na imprezę. O ile mężczyźni nie mają zbyt dużego pola manewru, o tyle my możemy popełnić niezliczoną ilość gaf. W dniu ślubu to panna młoda jest najważniejsza, a wszelkie próby przyćmienia przez nas jej blasku są po pierwsze daremne, a po drugie są naprawdę dużym nietaktem, mogą też być przyczyną konfliktów.

Blog Kasi zdobywa coraz większe rzesze fanek, które chętnie korzystają z jej porad. Nic tylko czekać, kiedy zobaczymy ją w którymś z kobiecych programów.

daks