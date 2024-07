W kwietniowym Vogue Espana znalazł się świetny edytorial zdjęciowy Giampaolo Sgury z Kasią Struss w roli głównej. „Born in the USA” czyli „urodzona w Stanach” to myśl przewodnia tej ciekawej sesji.

Jak widać piękna Polka odnajduje się w roli kowbojki równie dobrze jak i w wielu poprzednich modowych wcieleniach. Musimy przyznać, że top modelka we wszystkim wygląda dobrze. W peruce, czy bez prezentuje klasę samą w sobie. Na zdjęciach z hiszpańskiego Vogue’a widzimy Kasię Struss w stylizacjach prosto z Dzikiego Zachodu.

Kowbojskie kapelusze i buty, kamizelki z frędzlami, porwane dżinsy, koszule w kartę to najbardziej charakterystyczne cechy tego amerykańskiego stylu. A Dziki Zachód jest od kilku sezonów bardzo trendy. Dlatego jeśli w swojej garderobie masz coś rodem z westernów, nie wahaj się i noś to je jak prawdziwa kowbojka na ulicach miejskiego rodeo.

