Każda z dziewczyn aspirująca do bycia topmodelką musi dbać o swoją figurę. Jednak niektóre z nich zdecydowanie za bardzo biorą do serca ideał szczupłej sylwetki, przez co można mieć wrażenie, że niejedna ociera się o anoreksję. Nowe zdjęcia Kasi Smolińskiej prowokują do wysunięcia właśnie takich wniosków.

Uczestniczka pierwszej edycji "Top Model" wzięła udział w nietypowym pokazie fryzjerskim, bowiem odbył się on na deskach Teatru Wielkiego. To właśnie na tę okazję, Pati Sokół, ogoliła na scenie głowę. (Przypomnijmy: Była Nergala wraca z ogoloną głową. Pamiętacie ją jeszcze?). Sesję promującą spektakl wykonała Hania Komasińska, a modelką była właśnie Kasia Smolińska.

Z przerażeniem ogląda się zdjęcia, gdzie widać wystające żebra gwiazdki, obojczyki i łopatki. Czy to jest jeszcze sexy?



