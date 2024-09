Niewiarygodne, do jakiej zbrodni doszło w Binningen niedaleko Bazylei. 38-letnią Kristinę Joksimovic znaną modelkę i finalistkę konkursu Miss Szwajcarii z 2007 znaleziono martwa we własnym domu. Kobieta osierociła dwójkę dzieci, ale najbardziej wstrząsające są ujawnione szczegóły tej zbrodni. W sprawie morderstwa został zatrzymany mąż kobiety.

Finalistka konkursu Miss Szwajcarii zamordowana

Kristina Joksimovic była finalistką konkursu Miss Szwajcarii, pracowała w branży IT i prowadziła własną agencję coachingowo-doradczą dla modelek. Kobieta została zamordowana przez męża. Szwajcarski serwis BZ Basel poinformował, że Sąd Federalny w Lozannie odrzucił apelację 41-letniego mężczyzny z prośbą o zwolnienie z aresztu. Thomas miał przyznać się do zabicia żony. Para wspólnie wychowywała dwójkę dzieci. Początkowo 41-latek miał twierdzić, że do zabójstwa doszło w samoobronie. Według jego relacji to kobieta zaatakowała go nożem, a w trakcie szamotaniny ostatecznie to ona zginęła. Śledczy zajęli się zbadaniem tej sprawy i dziennik FM1 Today ujawnił szczegóły raportu medyczno-kryminalistycznego, który miał zaprzeczyć wersji przedstawionej przez mężczyznę. To jeszcze nie wszystko! Śledczy poinformowali, że w sprawie pojawiły się "konkretne przesłanki wskazujące na chorobę psychiczną sprawcy".

Zbrodnia na 38-latce jest szokująca po tym, jak ujawniono jej szczegóły. Kristina Joksimovic miała zostać uduszona. Z kolei w protokole z sekcji, który ujrzał światło dzienne znajdujemy informacje o poćwiartowaniu zwłok 38-latki przy użyciu wyrzynarki, noża oraz nożyc ogrodowych. To jeszcze nie koniec makabrycznego odkrycia śledczych! Niektóre szczątków ofiary były zmiksowane blenderem i rozpuszczone w roztworze chemicznym.

Oby sprawa zabójstwa 38-latki została wyjaśniona jak najszybciej!