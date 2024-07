Katarzyna Sawczuk w miniony weekend zasłabła w centrum handlowym. Wokalistka znana z "The Voice of Poland" przyznała, że ma problemy ze zdrowiem. Na szczęście był przy niej Antek Królikowski, z którym się spotyka. Zaopiekował się swoją dziewczyną i zadbał, by trafiła do lekarza.

Całą sytuację gwiazda opisała na swoim profilu na Instagramie. Sawczuk nie omieszkała pochwalić Antka Królikowskiego i wyznała, że jest on najlepszym chłopakiem na świecie. Kiedy zasłabła w centrum handlowym nie zabrakło też nieprzyjemnych sytuacji. Uczestniczka "The Voice of Poland" wyznała. że niektórzy ludzie zamiast jej pomóc, robili zdjęcia, które najprawdopodobniej trafią do tabloidów:

5tego grudnia w trakcie mikołajkowych zakupów zasłabłam w centrum handlowym. Zemdlałam. Na szczęście byłam z chłopakiem, który się mną zajął przy wsparciu kilku dobrych ludzi będących akurat w pobliżu. Moje omdlenie było spowodowane historiami zdrowotnymi, z którymi się borykam, ale które zostawię dla siebie. Czuje się dobrze, jestem po konsultacji z lekarzem i odpoczywam w domku. Mój Antoś najadł sie strachu jak nigdy i jest najkochańszym chłopakiem na świecie!!!! Nikomu nie życzę takiej sytuacji... Nawet tym, którzy zamiast pomagać robili nam zdjęcia, które mogą ukazać się w prasie brukowej. Dziękuje życzliwym i przepraszam za kłopot. Jak widać na zdjęciu już wszystko jest w najlepszym porządku! :)

Kasi życzymy dużo zdrowia!

