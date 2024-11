Katarzyna Sawczuk to polska aktorka, piosenkarka i osobowość medialna. Urodziła się 15 lutego 1997 roku w Białej Podlaskiej. Jest jedną z utalentowanych młodych gwiazd, które zdobyły popularność dzięki występom w programach telewizyjnych oraz rolom w filmach i serialach.

Katarzyna Sawczuk zagrała w "To właśnie Paryż"

Katarzyna Sawczuk zadebiutowała w polskim show-biznesie jako aktorka telewizyjna i filmowa. Znana jest z ról w takich produkcjach jak: "Pierwsza miłość", "Belfer", "Czas honoru", "Barwy Szczęścia", czy "Dziewczyny z Dubaju". Oprócz produkcji filmowych i serialowych Katarzyna Sawczuk jest także utalentowaną wokalistką. Brała udział w takich programach jak "The Voice of Poland" - gdzie dotarła do finału, zachwycając publiczność swoim głosem. Nie zabrakło jej również w kolejnym talent show - "Must Be The Music", gdzie pokazała swoje umiejętności wokalne.

Sawczuk przez pewien czas była w związku z aktorem Antonim Królikowskim. Podobnie jak cała reszta związków Królikowskiego, tak i ten był szeroko komentowany w mediach, ale zakończył się zaledwie po roku. Nie znany jest dokładny powód rozstania pary. Wiadomo jednak, że po niedługim czasie Królikowski związał się z Julią Wieniawią, która była w tym czasie przyjaciółką Sawczuk. Katarzyna unika publicznego omawiania swojego życia prywatnego, starając się skupić na karierze zawodowej.

Aktorka jest uznawana za ikonę młodego pokolenia. Często dzieli się swoim życiem i projektami zawodowymi na Instagramie, gdzie zyskuje wielu fanów dzięki naturalności i talentowi. Jej styl bycia, łączenie kariery muzycznej z aktorską oraz urok osobisty przyczyniły się do jej sukcesu w branży rozrywkowej. Co się okazuje, Katarzyna Sawczuk podbiła nie tylko serca Polaków, ale jej talent docenili także Francuzi. Polka zagrała w "To właśnie Paryż" reżyserii Marca Fitoussiego. Aktorka wystąpiła m.in. u boku Monica Bellucci czy Alex Lutz.

Jeśli kilka lat temu ktoś powiedziałby mi, że zagram we francuskim serialu, pewnie popukałabym się w czoło. Życie potrafi jednak pisać zaskakujące scenariusze. Na końcu tamtego roku wyjechałam na pół roku do Paryża, gdzie wcieliłam się w rolę Teresy, tańczącej w kabarecie. Już jutro telewizyjna premiera serialu „Ça, c’est Paris” w reżyserii @marc_fitoussiz choreografiami@kameloualioff i muzyką Bernarda Burgalata. Produkcja przepełniona kolorem, humorem, pięknymi kostiumami, tańcem i lekkością. I być może jest szansa na emisję w Polsce – trzymajcie kciuki! - napisała wczoraj (26.11) Katarzyna Sawczuk.

Pod najnowszym wpisem aktorki koledzy i koleżanki z branży gratulowali jej sukcesu. Nie zabrakło także komentarzy od wiernych fanów, którzy byli zachwyceni, że Katarzyna Sawczuk zagrała w zagranicznej produkcji u boku światowych gwiazd.

Yeee! Mega gratulacje dla tej młodej damy.

Piękna przygoda, powodzenia.

Gratulacje. Bardzo się cieszę - czytamy w komentarzach.

