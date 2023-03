Antek Królikowski z ukochaną Izabelą na spacerze. Nie był w humorze? [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

W ostatnim czasie ucichła medialna burza pomiędzy Antonim Królikowskim, a jego byłą partnerką, Joanną Opozdą. Nie oznacza to jednak, że wszelkie kryzysy zostały zażegnane. Wciąż trwa walka o syna dawnej pary, Vincenta. Właśnie wyszło na jaw, że aktor nie zamierza się poddawać w walce o kontakt z malcem. Antek Królikowski i walka o syna Małżeństwo Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego rozpadło się jeszcze przed narodzinami Vincenta. Rozstaniu towarzyszyła medialna burza i publiczne przepychanki. Jakiś czas temu jednak głosy na temat tej dwójki ucichły. Ostatnio Antoni Królikowski świetnie bawił się ze swoją nową ukochaną . Tymczasem Joanna Opozda nie tylko wróciła do zawodowej kariery, ale przede wszystkim skupiła się na wychowaniu ukochanego syna, który obecnie ma niespełna rok. Jakiś czas temu świeżo upieczona mama zarzuciła byłemu partnerowi, że ten nie tylko nie interesuje się synem, ale także nie płaci alimentów. Sprawa nie została ostatecznie wyjaśniona, jednak okazuje się, że Antoni Królikowski zmienił swoje podejście i postanowił zabiegać o syna. O planach aktora opowiedziała osoba z jego bliskiego otoczenia w szczerej rozmowie z "Na żywo". Zobacz także: Antoni Królikowski razem z partnerką odwiedził grób Pawła Królikowskiego. ZDJĘCIA PAPARAZZI Okazuje się, że Antoni Królikowski nie tylko zdystansował się do medialnego życia, ale także zaczął nad sobą intensywnie pracować: - Antek zgłosił się po pomoc do specjalisty. Uczęszcza na psychoterapię. To indywidualne sesje w nurcie psychodynamicznym, gdzie pracuje się nad przyczynami obecnych kłopotów, tkwiącymi głęboko w podświadomości - wyznała osoba z najbliższego otoczeni aktora. Zobacz także: Joanna Opozda odpowiedziała Antoniemu Królikowskiemu! Również żałuje...