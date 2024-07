Kasia Cichopek nigdy ikoną stylu nie była i raczej nie zapowiada się żeby kiedykolwiek nią się stała. Jakiś czas temu zarzucono jej, że nosi zbyt "zwyczajne" ubrania na wielkie gale albo, że pojawia się kilka razy w tym samym stroju. Gwiazda "M jak Miłość" zatem założyła kilkakrotnie w ekskluzywne suknie m.in. od Caroliny Herrery.

Jednak suknie za 15 tysięcy złotych zdają się do Cichopek nie pasować. Kojarzona jako "dziewczyna z sąsiedztwa" Kasia świetnie za to odnalazła się w sukience z Zary w popularnym ostatnio modelu "tulip". Choć stylizacja jest prosta, bez żadnych udziwnień aktorka wygląda świeżo i modnie. Z czystym sumieniem Kasia może być wzorem jak dobrze wyglądać za bardzo przystępną cenę. Sukienka bowiem kosztuje 359 zł. Cichopek dobrała do niej złotą kopertówkę i czerwone szpilki.

Skromnie, ale mimo wszystko z klasą.

Reklama