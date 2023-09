TVN w żałobie, bladym świtem poinformowano o nagłej śmierci. "Nie tak miało być"

Wczoraj stacja TVN 24 poinformowała o śmierci dziennikarza oraz jednego z twórców TVN 24 BiS Sebastiana Podkościelnego. Miał 47 lat. Podkościelny zmarł w wyniku długoletniej choroby. Na swoim Instagramie pożegnała go Anna Kalczyńska. Anna Kalczyńska żegna Sebastiana Podkościelnego Anna Kalczyńska przez wiele lat miała okazję pracować z Sebastianem Podkościelnym. Gwiazda "Dzień Dobry TVN" jest załamana - bardzo ceniła dziennikarza za jego profesjonalizm i poczucie humoru: Są informacje, których nie da się przekazać bez emocji. Są fakty, które kończą życie i zmieniają życie innych na zawsze. Nasza rodzina TVN24 żegna dziś Sebastiana Podkościelnego, zastępcę Redaktora Naczelnego. Odszedł jeden z najbardziej zaangażowanych dziennikarzy w historii stacji. Krytyczny, twórczy, analityczny - praca była jego pasją, przez co poranne kolegia „Polski i Świata” u niego w gabinecie stawały się nie kończącą się wymianą argumentów, areną, na której ścierały się wizje i światopoglądy. Zapamiętam jego poczucie humoru, śmiech (wkrótce śmialiśmy się wszyscy) jego otwartość na pomysły i jego czujne spojrzenie, po którym wiadomo było : trzeba poprawić. Dziękuję za wszystko, Sebastian. Do zobaczenia w lepszym świecie. Kim był Sebastian Podkościelny? Sebastian Podkościelny był związany z TVN 24 od początku istnienia stacji. Na początku był wydawcą programów informacyjnych, następne został szefem wydawców. W 2007 roku został zastępcą Redaktora Naczelnego TVN 24. Jednym z największych projektów dziennikarza było uruchomienie kanału TVN 24 BiS, którym kierował. Przed przejściem do TVN, pracował m.in. w Polskim Radu, IAR oraz TV Puls. Był absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA University of Illinois - podaje tvn24.pl. Miał 47 lat. Zmarł w wyniku ciężkiej choroby. ...