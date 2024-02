Maciej Kurzajewski z pewnością będzie z niej dumny! Chociaż Kasia Cichopek każdego dnia ma ręce pełne pracy, a do tego opiekuje się dziećmi, znalazła czas dla samej siebie. Nie przypuszczała jednak, że będzie aż tak trudno... trzęsło jej się całe ciało!

Od czasu zwolnienia z "Pytania na śniadanie", co zresztą odbiło się ogromnym echem w mediach, Kasia Cichopek ma nieco więcej czasu wolnego. Mimo to na finanse ponoć nie może narzekać, bo oprócz pracy przy "M jak miłość" skrupulatnie realizuje kolejne kampanie reklamowe na Instagramie.

Obowiązków z całą pewnością jej nie brakuje, tym bardziej że zajęcia zawodowe wciąż łączy z opieką nad dziećmi. Mimo to udaje jej się znajdować czas dla samej siebie, który zawsze stara się jakoś ciekawie spożytkować. Chwilę wolnego aktorka chętnie wykorzystuje chociażby na aktywność fizyczną, która pomaga jej zachować świetną sylwetkę. Kasia już niejednokrotnie relacjonowała, jak wyciska siódme poty, ale jak się okazało, dopiero teraz przeżyła prawdziwy "hardcore"!

Cichopek wrzuciła na InstaStory kilka kadrów, pokazując, jak udaje jej się ćwiczyć w domowych warunkach. Ze zmęczenia jej twarz zrobiła się cała czerwona, ale ona i tak się nie poddawała! W pewnym momencie przyznała nawet, że trzęsło jej się całe ciało!

