Kiedy myśleliśmy, że Caroline Derpieński już niczym nas nie zaskoczy, ona poinformowała, że szykuje coś naprawdę wielkiego związanego z modą. Wybiła właśnie data, do której niecierpliwie odliczała. Co robi przed "godziną zero"?

Wielki dzień w życiu Caroline Derpieński

Niedawno w sieci aż huczało po tym, jak Piotr Rubik skomentował wspólny lot z Caroline Derpieński. Oboje zmierzali do Polski, ale raczej nie spodziewali się takiego spotkania w samolocie. Już wtedy było wiadomo, że modelka wraca do ojczyzny, by dopracować ostatnie szlify do... pokazu mody, który organizuje.

Ostatnio dumnie poinformowała, że 20 października w warszawskim hotelu Hilton odbędzie się pokaz jej kolekcji pod nazwą "333". Godzina zero już prawie zatem wybiła, a jak ostatnie chwile przed wielkim wydarzeniem spędza Caroline Derpieński?

Na swoim Instagramie zrelacjonowała czwartkowy wieczór, który spędziła nie tylko na intensywnych przygotowaniach, ale i na relaksie. Najpierw Caroline udała się do fryzjera, potem zjadła polski rosół, a na koniec wyskoczyła na drinka i delektowała się "dolarsowymi czekoladkami". Noc była tym razem dla niej wyjątkowo krótka.

Caroline wstała bladym świtem, a raczej jeszcze za nim świt nastał, bo już o godzinie 5:00 była na nogach! Nie tracąc ani chwili rozpoczęła przygotowania, zaczynając oczywiście od siebie. Fryzjerzy i makijażyści stanęli na wysokości zadania i żwawo zabrali się do pracy.

Czego możemy spodziewać się po pokazie mody Caroline Derpieński? To pytanie niezmiennie pozostaje bez odpowiedzi. Póki co modelka opublikowała jedynie na InstaStory fragment najprawdopodobniej stroju, sugerując, że stylizacje będą w naprawdę mocnych, neonowych kolorach. Jak podkreśliła, już nie może się doczekać.

