Karolina Pisarek pojawiła się na niedawnym pokazie MMC w podwarszawskim Wilanowie. To właśnie tam porozmawiała z reporterką Party.pl i zdradziła, gdzie świętowała rocznicę ślubu. Wspomniała także, jakie nieprzyjemne sytuacje spotkały ją w ciągu ostatniego roku.

Ciężko uwierzyć w to, że minął już rok od bajecznego ślubu Karoliny Pisarek. O wydarzeniu, które odbyło się w luksusowym kompleksie nieopodal Warszawy rozpisywały się liczne media. Zarówno wystrój uroczystości, jak i kreacje modelki wzbudzały zainteresowanie. Sama celebrytka wspomniała ten dzień w rozmowie z nami, mówiąc: "Nasze wesele było bardzo kolorowe. Było przepiękne, wszyscy super się bawiliśmy i zdecydowanie za szybko to minęło".

Była uczestniczka "Top Model" zdradziła jednak, że od tego czasu spotkało ją wiele nieprzyjemnych sytuacji. Jedną z nich były problemy zdrowotne, z którymi borykała się podczas udziału w programie "Taniec z gwiazdami". Dodała jednak, że wówczas jej partner stanął na wysokości zadania.

- Mój mąż wtedy wykazał się niesamowitą troską. Rzucił całe swoje życie zawodowe i po prostu zaopiekował się mną, co pokazało mi, że jestem w dobrych rękach. I to też fajne, bo szybko zweryfikowałam, że to jest osoba, której mogę w pełni zaufać - powiedziała Karolina Pisarek.