Wiemy, ile Karolina Pisarek i Roger Salla zapłacili za swoje bajkowe wesele! Cena zwala z nóg

Jednymi z najważniejszych gości na weselu Karoliny i Rogera byli ich rodzice: Monika i Jacek Pisarkowie oraz Marek Salla z żoną Małgorzatą. Podczas wesela para młoda podziękowała im za trud, jaki włożyli w ich wychowanie. Modelka skierowała do swoich rodziców wzruszające słowa:

Mamo, Tato... Dziękuję za Waszą miłość, wsparcie i za to, że zawsze mogę na Was liczyć. Kocham Was najbardziej na świecie… Ten dzień też jest Waszym dniem".