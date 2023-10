Karolina Pisarek pojawiła się na naszej modowej imprezie Party Fashion Night. Korzystając z okazji, zapytaliśmy ją, co sądzi o kontrowersyjnej Caroline Derpieński, o której w ostatnim czasie jest naprawdę głośno. Co modelka wyznała na temat celebrytki? Koniecznie sprawdźcie szczegóły!

W miniony wtorek Karolina Pisarek, wspólnie ze swoim partnerem, Rogerem Salla bawiła się na Party Fashion Night. Wówczas modelka zachwyciła wszystkich swoją delikatną, lśniącą kreacją. Nasza reporterka, Angelika Bielska miała okazję zamienić z nią kilka słów. Gwiazda została zapytana o Caroline Derpieński, która znowu wywołała prawdziwą burzę w mediach, ze względu na swój występ na najpopularniejszej kanapie w Polsce, u Kuby Wojewódzkiego. Wówczas modelka nie ukrywała, że miała okazję poznać Caroline Derpieński:

- Ja pamiętam, że kiedyś Karolina, nie wiem, czy mogę mówić Karolina, czy Caroline, podeszła po zdjęcie ze mną, to chyba było w ogóle na Magnumie, w ogóle wtedy za bardzo nie pamiętam, o czym rozmawiałyśmy, ale życzyłam jej dobrze. To, co się teraz dzieje, no to ja nie będę komentować tego, bo to nie jest moja sprawa - wyznała.