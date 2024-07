W środę, 14 czerwca, plejada gwiazd zgromadziła się na pokazie MMC. W tym gronie nie zabrakło jednej z najpopularniejszych polskich modelek, Karoliny Pisarek. Gwiazda zabrała na pokaz również swojego męża, Rogera Sallę. Zakochani chętnie pozowali do zdjęć, a na ściance nie szczędzili sobie czułości. Zobaczcie sami.

Karolina Pisarek i Roger Salla na pokazie MMC

Karolina Pisarek bardzo często pojawia się na wielkich, branżowych imprezach. I nic w tym dziwnego, w końcu należy do grona najpopularniejszych polskich modelek. Ostatnio Karolinę Pisarek oglądaliśmy na premierze kolekcji Mugler x H&M, a tym razem gwiazda postanowiła razem z mężem wybrać się na pokaz mody "The Future is HOT" marki MMC. Choć pogoda tego wieczoru nie dopisywała, to jednak dobry humor nie opuszczał pary. Zobaczcie sami ich najnowsze zdjęcia.

Karolina Pisarek na modową imprezę wybrała stylizację w białym kolorze. Gwiazda zdecydowała się na kombinezon, do którego dobrała beżowe szpilki i pikowaną torebkę na łańcuszku pasującą do butów. Z kolei jej mąż postawił na białą koszulę, jeansowe spodnie i wygodne obuwie. Swoją stylizację uzupełnił stylową czapką z daszkiem.

Karolina Pisarek i Roger Salla nie szczędzili sobie również czułości na ściance. Małżonkowie chętnie obdarowywali się pocałunkami, co oczywiście fotoreporterzy uchwycili na zdjęciach. Zobaczcie więcej najnowszych zdjęć pary. Jak Wam się podobają ich stylizacje?

