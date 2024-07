Karolina Malinowska i Olivier Janiak razem z dziećmi wybrali się ostatnio nad morze. Para, która już od wielu lat tworzy szczęśliwe małżeństwo, postanowiła odpocząć zanim zaczną się wakacje i zanim Polacy masowo ruszą wypoczywać na plaży. Była modelka przyznała ostatnio, że nie wyobraża sobie wakacji bez trójki swoich dzieci. Malinowska zdradziła wówczas, że chciałaby aby jej mąż spełnił jej największe marzenie.

Tymczasem para bawi się na urlopie w Pobierowie. Żona gwiazdora TVN na swoim blogu opisała, jak wyglądają jej wakacje z małymi dziećmi, które co chwila proszą o pieniądze na kolejne zachcianki.

- Znacie te koszmarne wyciągacze pieniędzy jak bujaki, flippery, maszyny wydające okropne plastikowe kulki z ukrytym w środku niewyobrażalnie ohydnym i do niczego niepotrzebnym badziewiem? Jak nie znacie, znaczy nie byliście nad morzem- czytamy na karolinamalinowska.pl. Idę sobie na spacer z Potworzakami i jest tak: Tu 1 zł na kulkę, tu 2 zł na bujaka, a tu by jeszcze chciał ścigać się na quadzie za kolejną dwóję. Masakra. Oczywiście te "maszyniska" nigdy się- do jasnej c...iasnej- nie kończą- w przeciwieństwie do wakacyjnych funduszy. Tłumaczę, że lepiej uzbierać i kupić sobie jakąś porządną zabawkę, a nie kolejne gówienko. Nic nie dociera. Powiedziałam więc, że owszem mogę się na to zgodzić , ale tylko pod warunkiem, że będą wydawać na to własną (patrz i tak moją) kasę. Teraz zastanawiają się dwa razy , zanim wrzucą te dwa złote.