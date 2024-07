Związek Karoliny Malinowskiej i Oliviera Janiaka stawiany jest za wzór. Para jest ze sobą od kilkunastu lat, a wciąż dogadują się świetnie i chętnie spędzają razem wolny czas. Ostatnio modelka pokazała jak się relaksują. Zobacz: Malinowska i Janiak tworzą przykładną parę. Karolina pokazała jak spędzają razem czas

Choć gwiazda wielokrotnie podkreślała, że macierzyństwo jest ciężko i wymaga prawdziwego zaangażowania to jednak nie wyobraża sobie życia bez trójki synów. Nawet kiedy myśli o wakacjach nie wyobraża sobie wyjechać sama, choć nie raz przychodziły jej takie myśli do głowy. W najnowszym wywiadzie zdradziła dlaczego tak sądzi:

Wyjechanie samemu to fanaberia, taki dziwny fetysz. Fajnie jest podróżować z dziećmi, dzielić się z nimi wiedzą, patrzeć, jak poznają świat, jak reagują na różne rzeczy. Po podróży zostają nam wspomnienia, a to, co zobaczyliśmy, jest nie do przecenienia - wyznała w rozmowie z lifestyle.newseria.pl