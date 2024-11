Program "Nasz nowy dom" zawsze jest pełen wzruszeń i szczęścia, gdy rodziny zaczynają nowe życie, w wyremontowanych przez ekipę domach. W ostatnim odcinku również pojawiły się łzy szczęścia, ale widzowie, zamiast cieszyć się razem z bohaterami odcinka, postanowili wyrazić swoje oburzenie w mediach społecznościowych. Padły mocne słowa!

Rodzina z "Nasz Nowy Dom" nie zasłużyła na remont?

Program "Nasz Nowy Dom" odmienił życie wielu rodzinom w Polsce. W ostatnim odcinku ekipa programu pojechała na Mazowsze, a dokładnie do Ostrołęki. Ela Romanowska postanowiła wyremontować dom małżeństwa z dwójką małych dzieci. Od jakiegoś czasu mieszka z nimi również matka kobiety po tym jak jej dom spłonął. Niestety warunki, w których mieszka rodzina, są tragiczne. W domu nie było kanalizacji, elektryka była w kiepskim stanie, piece kaflowe nie nadawały się do użytku, sufit się zawalał, a na ścianach nie brakowało zaciek od wilgoci. To nie były najlepsze warunku do wychowywania małych dzieci i również dla ich babci, która choruje na astmę. Rodzina nie miała podstawowych warunków do życia, a pani Karolina chciała to zmienić dla swoich dzieci.

Najbardziej, jeśli miałabym sobie wymarzyć, to chciałabym mieć łazienkę, żeby… Piotruś pójdzie teraz do przedszkola, żeby się dzieci nie śmiały z niego… — powiedziała Karolina, matka dwóch synów.

Pan Michał i jego żona Karolina próbowali wcześnie swoimi własnymi siłami wyremontować dom, ale było to trudne z uwagi na ich sytuację finansową. Mężczyzną ma prawie niesprawną rękę po wypadku samochodowym i trudno jest mu znaleźć stałą pracę. Jego żona również nie może znaleźć pracy z uwagi na dojazdy i nie chciałaby zostawiać dzieci pod opieką babci, ponieważ obawia się, że starsza kobieta sobie nie poradzi.

Ekipa programu wzięła się do pracy, by odmienić dom rodziny i dać im szanse na nowe życie. Widzowie jednak podeszli do tego bardzo krytycznie, twierdząc, że rodzina nie zasłużyła na remont i że powinni iść do pracy, zamiast szukać wymówek. Zgadzacie się?

No dzisiejszy odcinek dno. Oczywiście remont super, ale reszta daje wiele do myślenia.

PARANOJA.... Babcia-58/9 lat nie pracuje tylko jest na zapomodze, z astmą nie da rady upilnować wnuka ale na rowerze szaleje jak nastolatka.

Kolejna patologia, ten program staje się być nudny (...) w każdym odcinku nikt nie pracuje, albo szuka i nie może znaleźć.

Gościu nie pracujący, młody, to od czego tak ''zajechany życiem''. Rozumiem, jak by ciężko pracował. Kobieta młoda w sile wieku, też nie pracuje. Babcia też młoda to wnukami by się mogła zająć. Znam ludzi którzy '' walczą'' o pracę obojętnie jaką by dać rodzinie tym bardziej dzieciom wszytko. Tu widzę lenistwo i zasiłki — piszą internauci.

