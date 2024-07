Rzadko zdarza się w show-biznesie, aby jakieś związki trwały tak długo jak Karoliny Malinowskiej i Oliviera Janiaka. Są parą od 11 lat i posiadają trójkę wspaniałych dzieci. Ponadto robią karierę, zarabiają pieniądze i doskonale łączą obowiązki domowe z zawodowymi. Nie panoszą się ani pozują na ściankach, żyją własnym życiem. Zobacz: Malinowska i Janiak szaleją w Nowym Jorku. Karolina spotkała dwie duże gwiazdy

Dziennikarz i modelka rzadko też udzielają prywatnych wywiadów i skupiają się na tym, nad czym aktualnie pracują. Wiele osób zastanawia się, jak im się udało stworzyć tak udany związek w dobie, kiedy tak często się wszystko nudzi. Malinowska i Janiak mają dużo cech wspólnych, ale też sporo ich dzieli. Karolina przyznała, że to być może właśnie to powoduje, że jeszcze się sobą nie znudzili:

Jak się ma trójkę dzieci to się ma tyle roboty i tyle takich fajnych momentów, kiedy te dzieci pójdą spać, gdzie można być dla siebie. Nas łączy praca, nas łączy dom, nas dzieli też bardzo dużo, począwszy od muzyki przez bardzo różne pasje, kończąc na rzeczach, które czytamy. Nie raz się mówi, że ludzie dobierają się na zasadzie podobieństwa. Ja twierdzę, że nie, bo jak się ma te swoje światy to fajnie się tą drugą osobę trochę do niego zaprasza. - wyznała w rozmowie z jastrzabpost.pl