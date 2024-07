Karolina Korwin Piotrowska skomentowała szaleństwo wokół kolekcji Balmain dla H&M. Dziennikarka w swoim felietonie odniosła się do szturmowania sklepów przez wielbicieli mody. Jak oceniła ten modowy obłęd, który dopadł nie tylko zwykłych klientów, ale też dziennikarzy, blogerki i gwiazdy?

Karolina Korwin Piotrowska o kolekcji Balmain dla H&M

Długo oczekiwania kolekcja Balmain dla sieciówki H&M prawdopodobnie będzie hitem nie tylko tego sezonu, ale całego roku. Co więcej, reakcja na jej pojawienie się w sklepach przejdzie do historii! Szał rozpoczął się już podczas pokazu dla VIP-ów i miał swoją kontynuację, gdy kolekcja trafiła do sklepów stacjonarnych oraz sklepu on-line. Kolejki, wyrywanie sobie ubrań, handlowanie ubraniami w Internecie, zatkane serwery... Istne szaleństwo! Wcześniej komentowały to już inne gwiazdy, m.in. Kaja Śródka. A co o myśli Karolina Korwin Piotrowska?

Dla mnie ilustracja słowa "kretynizm". Dla wielu to jednak sens ich życia. Szmata. W sieci krążą smutne nagrania "polskiej elity VIP", która rzuca się na specjalnym "evencie dla wybranych" na ciuchy Balmain. Stylistki, dziennikarki, celebrytki kiedy już odstały swoje na ściance, odpękały to, co trzeba, rzuciły się żwawo na markowe szmaty, same do tych szmat się upodabniając. Tracąc resztki i tak dyskusyjnej godności, bo pamiętajmy, część z nich sprzedaje siebie i swoje życie za ciuchy, kosmetyki i buty regularnie. Dla nich to nie jest nowość, to nic zdrożnego ani szokującego, że robią z siebie w sklepie idiotki za koszulkę wartą kilkanaście złotych - napisała dziennikarka w swoim felietonie dla onet.pl.

W dalszej części tekstu jej słowa stają się jeszcze ostrzejsze, a felieton kończy smutna puenta:

Cóż, żyjemy w barwnych i ciekawych w sumie czasach, kiedy bardzo niewiele trzeba do tego, żeby zostać szmatą. Markową co prawda, ale zawsze to jednak szmata. Kawałek materiału, którym można się w razie potrzeby podetrzeć - napisała Korwin Piotrowska.

Zgadzacie się z jej opinią?

