Kolekcja Balmain dla H&M może być modowym hitem jesieni, jeśli nie roku. W czwartek luksusowe ubrania trafiły do dwóch sklepów seci w Polsce - w Warszawie i w Krakowie. Tłumy ustawiały się już w nocy, aby zająć sobie kolejkę przed otwarciem.

Aby ułatwić zakupy, część rzeczy została wystawiona na sprzedaż także na oficjalnej stronie H&M. Ale tu też trzeba postać w kolejce! Co się dzieje?

Kolekcja Balmain dla H&M robi furorę

Kiedy wchodzimy na strone sklepu: www.hm.com, system informuje nas, że z powodu zainteresowania nową kolekcją musimy... postać w kolejce. Wygląda więc na to, że wielbiciele mody przypuścili na stronę taki szturm, że zatkali serwery!

Ale co się dziwić, ubrania z limitowanej serii wywołują emocje już od kilku dni. 3 listopada na premierze dla VIP-ów oszaleli wszyscy - gwiazdy, dziennikarze i blogerzy, którzy pragnęli mieć coś marki Balmain w swojej szafie. Sceny na prezentacji przypominały te, które mogliśmy obserwować w Lidlu, gdy w sprzedaży mieli tanie Crocsy.

To, co dzieje się w czwartek również jest niezwykłę - ludzie są w stanie poświęcić nawet kilka godzin w oczekiwaniu na wejście do sklepu, by dorwać upragniony T-shirt.

Zobaczcie te tłumy!

Tak było tuż po otwarciu sklepu H&M na ulicy Marszałkowskiej

Tak było w Warszawie... Kolekcji Balmain już chyba nie kupicie. Inni tak o nią walczyli i odsprzedawali jeszcze przed wyjściem ze sklepu: http://goo.gl/1lXV4x #hm #balmain

Posted by Dzieje się w Warszawie on 5 listopada 2015

Filip Chajzer też jest w szoku

Ale jazda... ta kolejka ustawiła się wczoraj o 22:30... co więcej... nie dawali nic za darmo a wręcz przeciwnie. Jutro w...

Posted by Filip Chajzer on 5 listopada 2015

Strona internetowa H&M po wypuszczeniu kolekcji Balmain

Tłumy przed sklepem H&M w Warszawie