Karolina Korwin Piotrowska skomentowała ślub Mariny i Wojtka Szczęsnego. Cichy, bo nikt o nim nie wiedział i dla wszystkich był sporym zaskoczeniem. Z drugiej jednak strony głośny, bo jest tematem numer jeden w Polsce od soboty! Dziennikarka docenia fakt, że piłkarz utrzymał wszystko w tajemnicy i dlatego teraz stawia go za wzór dla wszystkich polskich celebrytów.

Karolina Korwin Piotrowska napisała długi felieton dla o2.pl o ślubie Mariny i Wojtka Szczęsnego, w którym chwali piłkarza za znakomite budowanie swojego wizerunku. Docenia również innych polskich piłkarzy, których stawia za wzór dla innych polskich celebrytów. Oto fragment:

[...] Zwykły niby piłkarz dał mediom lekcję. Ślub wziął w Grecji, na wyspie, z wybranymi gośćmi najwyraźniej dobranymi nie według klucza z polskich ścianek, ale prawdziwych przyjaciół pary. I co? I szczęka opada wszystkim. To para młoda sama teraz decyduje o tym, co i kiedy pojawi się w ich mediach społecznościowych. A portale i gazety grzecznie przebierają nóżkami i czekają na ochłapy rzucane z pańskiego stołu. I jakoś wszyscy dają radę. Dało się utrzymać wszystko w tajemnicy, choć zarówno Szczęsny jak i jego świeżo poślubiona żona należą do osób publicznych, zapraszanych do mediów, rozpoznawalnych. Cuda? Chyba nie, po prostu zdrowy rozsądek i autentyczna, a nie udawana na potrzeby łzawego wywiadu o tym, jak to media niszczą mi życie, chęć zachowania tajemnicy w tym tak ważnym dniu - pisze Karolina Korwin Piotrowska.