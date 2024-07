Karolina Korwin Piotrowska również nie pozostała obojętna wobec kampanii przeciwko hejtowi internetowemu, której twarzą został Jarosław Kuźniar. Dziennikarka, która sama nierzadko pada ofiarą mowy nienawiści w sieci, napisała felieton, w którym dosadnie skomentowała internetowy hejt kierowany w stronę znanych osób.

Karolina Korwin Piotrowska o kampanii Jarosława Kuźniara

Prowadząca "Magiel towarzyski" wiele razy zabierała już głos w sprawie internetowych hejterów, zachęcając do walki z tego typu zachowaniami. W swoim felietonie Karolina Korwin Piotrowska przywołuje dobrze znane przykładu hejtowanych osób, wśród których wymienia Monicę Lewinsky, Annę Przybylską, Magdę Gessler, Filipa Chajzera, blogerkę modową Maddinkę i oczywiście Jarosława Kuźniara, który na własnej skórze dotkliwie poznał, co znaczy hejt. Co sądzie o jego inicjatywnie?

Kampania, w której występuje Kuźniar jest naiwna, ale może przynajmniej osiągnąć jeden cel - o internetowym hejcie będzie się mówiło i to w kontekście odpowiedzi na ów hejt osoby, która regularnie pada jego ofiarą. Czy to coś zmieni? Wątpię. Hejt w necie jest zjawiskiem światowym, dotyka wszystkich, ale chyba nigdzie tak jak w Polsce nie jest to obrzydliwy, politycznie i rasistowsko nacechowany - napisała w felietonie dla onet.pl

Karolina Korwin Piotrowska ma świadomość, że nie da się odciąć od krytyki i hejtu w Internecie, szczególnie będą osobą medialną, a przy tym kontrowersyjną:

Nie skarżę się na swój los, jestem osobą publiczną i wiem, że wzbudzam kontrowersje, ale jestem jednak absolutnie przeciwna anomimowemu hejtowi w internecie, laniem szamba i obelg. Dlatego nie zamierzam hejterom dawać pola do specyficznej zabawy. Ani ja ani osoby mi bliskie, które postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Bo NIKT nam nie pomoże, bo zarówno państwo, jak policja jak i lanserscy prawnicy nam nie pomogą. Mają nas głęboko w d…e. Taka jest prawda.

Tekst dziennikarki kończy się naprawdę gorzko i dosadnie:

Na razie Polak Polakowi w Internecie na forach głównie mośkiem, brudnym Żydem, gównem, ku..ą albo niedoruchaną i brzydką lesbą.

A Wy co o tym wszystkim myślicie? Czy kampania "HejtStop" ma sens? Telewizja Polska nie zamierza puścić spotu w swoich stacjach, ponieważ Jarosław Kuźniar jest twarzą TVN. Kampania prowadzona jest na razie głównie w Internecie.

Jarosław Kuźniar chce zwrócić uwagę na problem hejtu w Internecie