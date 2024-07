Wiedzieliśmy, że wiele osób nie lubi Jarosława Kuźniara. Ale żeby aż tak?! Dziennikarz właśnie pożalił się na swoim Twitterze, że ktoś zarysował mu samochód. Teraz na drzwiach swojego wozu ma wyrdrapane ordynarne słowo.

Hejter zaatakował Jarosława Kuźniara

Kiedy ktoś rysuje ci tępym narzędziem na drzwiach samochodu napis: KURWA, to jest to jeszcze 'zwykły hejt' czy jednak chory kraj # SzlagByWas - napisał na swoim Twitterze Kuźniar.

To, że Kuźniar to kontrowersyjny dziennikarz i prezenter wiadomo nie od dziś. Jego przekonania i poglądy mogą niektórych denerwować, ale od czasu kiedy Kuźniar przeszedł z TVN24 do "Dzień dobry TVN" i stał się bardziej prezenterem lifestajlowym chyba wszyscy liczyli na to, że kontrowersje wokół niego ucichną. Wyczyn hejtera jedna chyba temu zaprzecza.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Jarosław Kuźniar zmaga się z hejtem pod swoim adresem. Podobnie ciężkie chwile przeżywał, gdy wdał się w dyskusję z widzem, panem Stanisławem, który napisał mu w liście, że jest tak prymitywny, że powinien prowadzić wiejskie imprezy, a nie programy w telewizji. Kuźniar obiecał mu, że jeśli tysiąc widzów napisze tak samo to odejdzie z telewizji! Widzowie listy przysłali, ale Kuźniar nie odszedł. I był zaskoczony, że tak go nie lubią.

Co teraz zrobi dziennikarz ze szkodą?

