Jarosław Kuźniar znów postanowił zszokować. Jest dziennikarzem, który nie boi się wygłaszać swoich opinii. Uwielbia prowokować, bo przynosi mu zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników.

Zdarzało się, że Kuźniar padał już ofiarą hejtu, nie tylko tego internetowego... Wówczas skończyło się na odrapanym samochodzie...

Tym razem Jarosław Kuźniar pokazał w Internecie coś bardzo spektakularnego!

Najpierw na własnym profilu zaprezentował zdjęcie, na którym widzimy go obrzuconego gnojem. To pierwsza odsłona kampanii społecznej przeciwko nienawiści w sieci. Zdjęciu towarzyszy opis:

I wyjaśnienie:

Hejt w sieci to przemoc słowna. Zostawia trwały ślad.

Dziennikarz przyznał, że również jego poprzednie zdjęcie ze świńskim ryjem było wprawką do tego, co szykował.

Pamiętacie zdjęcie świńskiego tęczowego ryja sprzed kilkunastu dni? To była tylko zapowiedź kampanii przeciwko nienawiści w sieci. Dzisiaj odkrywam szczegóły - napisał na swoim profilu na Facebooku.

Kuźniar był dziś gościem programu DDTVN, w którym opowiedział o idei kampanii "Stop hejt", która ma pokazać, że ofiarą hejtu i mowy nienawiści może zostać każdy z nas. Choć dziennikarz deklaruje, że obecnie nie przejmuje się negatywnymi wpisami w Internecie, to przyznał, że na początku nie było to dla niego łatwe:

Na początku to było zastanowienie się, czy oni nie mają racji. Ale w którymś momencie uświadomiłem sobie, że dam im wygrać, jeśli będę myślał ich głową. Znalazłam gdzieś wokół taką siłę. Nie pozwalam, żeby to właziło mi w głowę - zdradził Jarosław Kuźniar.

Ja się zdecydowałem użyczyć swojego ryja, żeby pokazać, że jak mówisz do kogoś "prestytutka", to zostaje. Każdy z nas doświadcza takiego hejtu, który boli. (...)

Niedługo potem pokazał film, a na nim... Sami zobaczcie. Na profilu dziennikarza w ledwie trzy godziny obejrzało go 100 tys. sób!

Źle pachnie i boli #ryjkuzniara #hejtstop Posted by Jarosław Kuźniar on 27 listopada 2015

Pamiętacie zdjęcie świńskiego tęczowego ryja sprzed kilkunastu dni? To była tylko zapowiedź kampanii przeciwko nienawiś...

Posted by Jarosław Kuźniar on 26 listopada 2015