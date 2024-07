Ostatnie rozdanie Róż Gali nie będzie najmilej wspominać Ewa Chodakowska. Trenerka wystrojona przyszła na imprezę i kiedy chciała zapozować do zdjęć, fotoreporterzy solidarnie opuścili aparaty. Co prawda, Ewa próbowała tłumaczyć, że nie zależało jej na zdjęciach, ale takie zachowanie tylko napędziło kolejną serię negatywnych publikacji.

Całe wydarzenie nie obeszło się bez uwagi Karoliny Korwin Piotrowskiej, która na łamach "Wprost" poświęciła Ewie największy felieton.

Dziennikarka tłumaczy, że Chodakowska chyba nie do końca rozumie prawa jakimi rządzi się show-biznes:

- Wydaje się, że Ewa zapomniała, że jak się powie A, to potem jest cały alfabet. I jeśli w ciągu kilku miesięcy zrobiła rekordową liczbę okładek, udzieliła masę niezbyt porywających wywiadów, miała ogromną liczbę wejść w telewizji, to za tym idą pewne konsekwencje. Nie trzeba być intelektualistą, by zrozumieć, że media to siła - nie zadziera się z nimi.