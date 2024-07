Ewa Chodakowska w ciągu niecałego roku osiągnęła spektakularny sukces zawodowy. Przebojem wdarła się do internetu i telewizji, a konsekwencją tego jest też jej obecność w show-biznesie - medialne przyjaźnie, głośny ślub i okładki kolorowych magazynów.

Gwiazda, która jest ostatnio ulubienicą mediów, pojawiła się też wczoraj na uroczystości rozdania nagród "Róże Gali 2013". Towarzyszył jej mąż, ale zdjęć Chodakowskiej z tej imprezy nie znajdziecie w internecie czy prasie. Dlaczego? Fotografowie postanowili nie robić gwieździe ani jednego zdjęcia! Wszystko za sprawą jej ostatniego zachowania na premierze książki, kiedy to Ewa nie chciała pozować do zdjęć.

- To nie Ewa nie chciała pozować, tylko my opuściliśmy aparaty na jej widok! Ewa źle potraktowała naszego kolegę na premierze książki, nie chciała pozować do zdjęć i była bardzo niesympatyczna. Zapomniała, że gwiazdy istnieją w dużej mierze dzięki nam, ale skoro nie ma szacunku do naszej pracy, działa to obustronnie. Ktoś tu chyba za szybko poczuł popularność - zdradza AfterParty.pl fotograf prostujący nasze poprzednie doniesienia.