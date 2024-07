Doda po ponad dekadzie funkcjonowania w show-biznesie wciąż wzbudza ogromne emocje. Niektórzy wróżą jej rychły upadek, inni zachwycają się kolejnymi posunięciami medialnymi. Ona sama zaś ma chyba do tego największy dystans. Przypomnijmy: Doda oceniła swoje szanse na światową karierę

Karolina Korwin Piotrowska jest jednym z krytyków, którzy czasami śmiało wytykali błędy piosenkarce, ale też chwalili, gdy uznawali, że jest do tego powód. W rozmowie z AfterParty.pl Korwin podkreśla, że w polskiej muzyce pojawiło się kilka nowych nazwisk, które mogą wyprzeć z niego Dodę, dotychczasową liderkę.



Korwin przyznaje jednak, że ma olbrzymią słabość do Dody i nie chce jej skreślać, bo to niezwykle charyzmatyczna postać na polskim rynku, która wciąż odnosi duże sukcesy - jak choćby rewelacyjnie sprzedająca się trasa "Fly High Tour".



Mam do niej nieuleczalną słabość, bo ona jest bardzo charakterystyczna (...) Ale dla niej zawsze znajdzie się miejsce na rynku. Doda sprzedała trasę koncertową jako jeden z niewielu artystów w Polsce, którzy są w stanie zarobić na swojej trasie i jest to elitarne grono. Tego jej nikt nie zabierze - ona tę publiczność ma i ta publiczność za nią pójdzie. Oni są wierni, oni ją kochają. Ja znam fanów Dody - jak oni mi wparują na Facebooka to robią mi z dupy jesień średniowiecza! - zauważa.