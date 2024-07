Doda nigdy nie ukrywała, że ma apetyt na zagraniczną karierę. Jej single i teledyski były zauważane na Zachodzie i ma na koncie kilka sukcesów, których mogłyby jej pozazdrościć inne rodzime gwiazdy. Sama Dorota jednak patrzy na temat swojej światowej kariery z dużym dystansem. Przypomnijmy: Doda oceniła swoje szanse na światową karierę

Reklama

Ostatnio twórczość polskiej piosenkarki znów zwróciła uwagę zagranicznych ekspertów muzycznych. Jej utwór "Singing In Chains" pochodzący z płyty "7 Pokus Głównych" znalazł się wśród piosenek nominowanych w prestiżowym plebiscycie World Music Awards. Singiel znalazł się w dwóch kategoriach - World's Best Video i World's Best Song, w których rywalizuje z takimi sławami światowej estrady, jak m.in. Madonna, Lady Gaga, Adele czy Rihanna!

To kolejny sukces Dody za granicą i miejmy nadzieję, że otworzy jej to furtkę do kolejnych. Warto dodać, że piosenkarka jest jedyną reprezentantką Polski wśród całej plejady światowych gwiazd. Na Dodę swój głos można oddawać codziennie klikając TUTAJ i TUTAJ.

My gratulujemy i trzymamy kciuki! Myślicie, że Doda ma szansę uplasować się na wysokim miejscu na World Music Awards?

Zobacz też: Doda przez Skype w Dzień Dobry TVN. Opowiedziała o związku

Zobacz także

Reklama

Zagraniczne sukcesy Dody: