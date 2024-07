Wielokrotnie w mediach pojawiały się informacje na temat Dody i jej chęci zrobienia międzynarodowej kariery. Jak na razie wokalistka nie zdążyła zaistnieć szerzej na innych rynkach muzycznych niż polski, ale jej wysiłki nie poszły na marne. Sporo zagranicznych mediów dostrzegło naszą najbardziej charyzmatyczną i barwną gwiazdę np. nagradzając ją 2. miejsce w plebiscycie MTV Najlepszy Europejski Artysta. Zobacz: Co Doda osiągnęła za granicą?

W najnowszym numerze "Show" znalazł się wywiad z Dorotą. Artystka wprost wyznała, że bardzo chciałaby osiągnąć sukces za granicą, ale niestety nie pozwalają jej na to polskie realia. Doda woli robić to na co ma ochotę w naszym kraju i sprawiać przyjemność fanom, niż podporządkować się regułom światowego show-biznesu.

- Nie jestem niczyją niewolnicą! Spełniam swoje marzenia z dzieciństwa. Zawsze pragnęłam być piosenkarką i showmanką. Wiesz jakie to cudowne kochać swoją pracę? Wszyscy jednak muszą pamiętać, że żyjemy w Polsce, nie jestem europejską gwiazdą. Robię to, na co mam ochotę - powiedziała w rozmowie z dwutygodnikiem wokalistka. Nie rozmawiamy o aspiracjach, tylko o rzeczach realnych. Żyję i pracuję w Polsce, mamy takie, a nie inne budżety i dostosowuję swoje wymagania do możliwości. Mimo to staram się zaskakiwać fanów swoim show, którego nie powstydziłaby się zagraniczna gwiazda - dodała.

My wierzymy, że Dodzie uda się jeszcze zaistnieć za granicą. Być może stanie się to już niebawem, gdy światło dzienne ujrzy nowy, długo wyczekiwany album artystki.

Myślicie, że ma jeszcze szanse na sukces za granicą? Ostatnio zachwycał się nią serbski serwis. Zobacz: "Ma warunki na bycie światową gwiazdą"

