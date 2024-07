W ubiegłym tygodniu swoją premierą miała druga część hitowej komedii "Wkręceni" z głównymi rolami Małgorzaty Sochy, Marty Żmudy Trzebiatowskiej oraz Anny Muchy. Na imprezie pojawili się najpopularniejsi celebryci. Przypomnijmy: Ponad 30 gwiazd na premierze filmu "Wkręceni 2"

Jako że największą pasją Karoliny Korwin Piotrowskiej jest film, ceniona dziennikarka nie mogła nie zrecenzować nowości, która wzbudziła niemałe zainteresowanie. Korwin nie jest fanką polskich komedii, ani talentu Muchy oraz Sochy, dlatego wystawiła na swoim Instagramie dość negatywną opinię. Żal jest jej tylko Pawła Domagały, Marty Żmudy Trzebiatowskiej oraz Antka Królikowskiego, którzy nie powinni grać w tak słabej produkcji. Reszta to... "żenada":

Nie wiem co tam robi Domagała. To świetny komediowy aktor. Żal Zmudy Trzebiatowskiej i Krolikowskiego, bo reszta to żenada, pomysł dobry ale dramatycznie złe zrealizowany; wielka szkoda. on sie stara ale smutno ogłada sie świetnego aktora w kiepskiej historii - odpowiada fanom na Insatgramie