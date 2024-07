Dokładnie dzisiaj, 15 kwietnia, mija 10 lat od emisji pierwszego odcinka "Magla Towarzyskiego". Na dziesięciolecie zapytaliśmy gospodynię programu, Karolinę Korwin Piotrowską o jej Top 5 medialnych klap przez te wszystkie lata. Kto z gwiazd zaliczył najwięcej wpadek i niczego się nie nauczył? Zaczynamy odliczanie od Cezarego Pazury!

Mamy sytuację, że on gra w jednym serialu, jeden mu zdjęli, a inny jest po 2 latach pokazywany w innej stacji. On nie kryje rozgoryczenia w wywiadach tym faktem. I nie wiem, co tu nie zagrało. Czy chodzi o nadobecność w latach 90, że wyskakiwał z każdej gazety? Historia z byłą żoną, myślę, że to na pewno mu zaszkodziło, bo bycie w kontekście aferzystki, prawdziwej czy nie nikomu nie robi dobrze. Wywiad, że on nie daje jej prawa do nazwiska - było nie dawać jej prawa do nazwiska, ale nie opowiadać o tym w mediach. Wyszedł na takiego pieniacza trochę, co nie umie się zachować wobec kobiety. To się Polakom nie podoba, jak się kobiety źle traktuje, kobieta w Polsce jest świętością. Morda w kubeł, zamknij się - mówi Party.pl Karolina Korwin Piotrowska.