Karolina Korwin Piotrowska chwali Dodę! Do tej pory dziennikarka nie była tak przychylna dla wokalistki i nie szczędziła wobec niej słów krytyki. Z okazji 10-lecia "Magla Towarzyskiego" zapytaliśmy Karolinę Korwin Piotrowską między innymi o to, co na przestrzeni tych wszystkich lat ją zaskoczyło, zdziwiło i co najbardziej zapadło jej w pamięci z ostatnich 10 lat emisji programu. Dziennikarka wypowiedziała się na temat spektakularnej kariery Dody, która jej zdaniem fantastycznie się zaczęła. Duża w tym zasługa Mai Sablewskiej. Co jednak poszło nie tak?

Jej pojawienie się i współpraca z Mają Sablewską pokazała, że można w Polsce wykreować gwiazdę, która doskonale współpracuje z mediami, z tabloidami, jak trzeba dozuje informacje na swój temat. To był rzeczywiście moment, kiedy zobaczyliśmy, jak to może wyglądać. Ona była pionierką na tym rynku takiego kompleksowego budowania wizerunku. W tym na pewno bardzo jej pomogła Majka Sablewska, która trzymała ją w ryzach. Bardzo. Do mediów przedostawało się tylko to, co Majka chciała. Majki zabrakło zaczęło się wszystko sypać. To po prostu jest niewiarygodne! Jaką ona miała siłę nad tą biedną Dodą, że ją tak potrafiła uporządkować i pilnować, trzymać na smyczy, bo ją trzeba trzymać na smyczy. Teraz mamy byłą, zdegradowaną królową, która bardziej biega po sądach niż po scenach.

