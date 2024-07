Karolina Korwin Piotrowska swój ostatni felieton poświęciła małżeństwu Terlikowskich. Dziennikarka zauważa dużą medialność tej pary i uważa, że to właśnie oni są obecnie w mediach najbardziej na topie! Dlaczego tak sądzi?

Dziennikarz, filozof i naczelny Telewizji Republika Tomasz Terlikowski oraz jego małżonka Małgorzata słyną z kontrowersyjnych wypowiedzi. Małżonkowie często zabierają głos w tematach związanych z religią, seksem czy uchodźcami. Ich radykalne wypowiedzi budują parze niewątpliwą popularność. Zauważyła to Karolina Korwin Piotrowska:

Długo walczyli o swoją medialną popularność, o rozpoznawalność, ale ona wreszcie przyszła. Jak typowi, znani do tej pory z szołbizu, "celebrity junkie", ci niewątpliwie inteligentni ludzie i wykształceni, imponowali ambicją i determinacją w dążeniu do celu. Jeszcze jeden news, jeden wywiad, jakiś kontrowersyjny wpis na fejsie, a lajki lecą i lecą… - napisała w felietonie dla onet.pl.

Dziennikarka w swoim najnowszym tekście cytuje niedawny wywiad Terlikowskiego w "Tygodniku Powszechnym", w którym publicysta tłumaczy zainteresowanie jego osobą:

Żyjemy w świecie terabajtów informacji i żeby się przebić przez tę chmurę newsów, trzeba być wyrazistym. Spokojne analizy, ale nudne, bez zdania, które się przebija, nic nie wnoszą. Lubię, gdy jestem czytany i komentowany, po to zostaje się publicystą by być czytanym" - powiedział Tomasz Terlikowski we wspominanym wywiadzie.