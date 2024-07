Karolina Gilon porzuci modeling? Gwiazda chętnie podejmuje się nowych wyzwań i już wkrótce poprowadzi swój program "DeFacto". W czwartek Karolina pojawiła się na ramówce TVN. Tym razem już jako gwiazda, a nie jako kelnerka. Modelka przyznała, że jej największe marzenie właśnie się spełniło. Bez wątpienia przyczynił się do tego program "Top Model", w którym Karolina Gilon wzięła udział i zyskała sympatię widzów i jurorów. W rozmowie z Party.pl wyznała, jak pracuje jej się na planie nowej produkcji i czy tak sobie wyobrażała pracę w telewizji:

Powiem szczerze, że pierwsze zdjęcia na planie programu były dla mnie bardzo stresujące. Co prawda miałam już do czynienia z kamerą, ale nigdy tak, że mówię prosto do widza. I to było takie stresujące plus na planie mam trzy kamery i muszę mówić do każdej z nich. Jest totalny freestyle! Czasem muszę mówić coś z pamięci. Wiadomo, że chcę wypaść jak najlepiej i chcę, żeby widz wiedział, że to co mu mówię jest prawdziwe i fajnie, żebym była w tym wiarygodna. Ogólnie im dłużej jestem na planie tym bardziej się stresuję, bo im więcej pracuję tym więcej od siebie wymagam i chcę być perfekcyjna, co jest niestety moją taką wadą, bo nie da się dojść do perfekcji.